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بالصور - السابع مكرر: لَوم الناس يمنعني من كلية العلوم.. وأطالب الرئيس بتكريمنا

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مصراوي Masrawy

بالصور - السابع مكرر: لَوم الناس يمنعني من كلية العلوم.. وأطالب الرئيس بتكريمنا

05:50 م الأربعاء 12 يوليو 2017

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سوهاج – عمار عبد الواحد:

طالب شهاب الدين أشرف علي إبراهيم، الحاصل على المركز السابع مكرر على مستوى الجمهورية في امتحانات الثانوية العامة شعبة "علمي علوم"، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح ، بتكريم أوائل الثانوية العامة، والاستماع لمشكلات التعليم، وسبل حلها من الطلاب.

كما طالب "شهاب الدين، رئيس الجمهورية، بتنظيم رحلة لأوائل الثانوية العامة علي نفقة الدولة لإحدى الدول الخارجية،
متسائلًا: "لماذا لا يتم تخصيص جامعة بعينها مثل جامعة زويل يُتم فيها أوائل الثانوية العامة دراستهم الجامعية، حتى يضمن تخريج علماء منهم في جميع المجالات ليساهموا بأفكارهم في تقدم البلاد".

وأعرب "شهاب الدين" عن أمله في الالتحاق بكلية تدرس الكيمياء أو الفيزياء بعمق، واستطرد: "لكن لوم الناس يمنعني من الالتحاق بهما، ففكر الأشخاص التقليدي ينحصر في أن الطب هي كلية القمة بالنسبة للشعبة العلمية، وأخشى لوم الناس من الالتحاق بكلية العلوم لأدرس تخصص أنا أحبة وأريد التعمق فيه".

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