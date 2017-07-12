السر وراء غلاء أسعار غذاء ملكات النحل.. ليس فوائده

مصراوي -

يشتهر غذاء ملكات النحل بالعديد من الفوائد الصحية أبرزها تحسين خصوبة الذكور، التئام الجروح وتعزيز الجهاز المناعي.

ويتميز غذاء ملكات النحل "Royal Jelly" عن غيره من أنواع العسل الأخرى بأسعاره العالية، ويرجع البعض ذلك لفوائده المتعددة، إلا أن الأمر له جانب آخر، بحسب موقع "العربية.نت".

ووفقاً للمعايير البشرية، فإن حصاد الرويال جيلي عملية شاقة جداً، وتستغرق وقتاً طويلاً. ومن أجل الحصول على الكميات اللازمة لمواكبة الطلب الاستهلاكي، فإن المنتجين يخادعون النحل الشغال لإنتاج المزيد من الرويال جيلي من خلال وضع إطارات قابلة للنقل مع خلايا الملكة المنشأة حديثا داخل المنحل. وبعد 48 ساعة، تتم إزالة الإطارات ويجمع الرويال جيلي من الخلايا.

ويقول سيمون كافيل، المؤسس المشارك لشركة "Bee Good Enterprises" إن العملية تؤدي إلى موت الآلاف من يرقات النحل الوليدة، وبالتالي فهي عملية قاسية وغير أخلاقية.

ويستطرد كافيل قائلاً إن عملية حصاد الرويال جيلي تؤدي إلى تفاقم مشكلة خطيرة بالفعل، حيث إن أعداد النحل قد انخفضت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة نتيجة لمبيدات الآفات وفقدان البيئة المناسبة، وغيرها من العوامل التي أثرت سلباً على تربية النحل.

وبينما تعتبر هذه الأخبار سيئة للنحل، فإنها أيضاً لا تبشر بخير للبشر، بما أن النحل يلعب دوراً محورياً في ضمان بقاء نظامنا البيئي.

مثل معظم الأشياء، لا يخلو الرويال جيلي من بعض السلبيات. فمن المعروف أنه قد يتسبب في بعض الحساسية التي قد تختلف حدتها من خفيفة إلى شديدة الخطورة لدى بعض الأشخاص، والتي يمكن أن تؤدي إلى الموت.

وينصح الأطباء المرضى الذين يعانون من الربو أو الحساسية لمنتجات النحل، بأن يبتعدوا تماماً عن الرويال جيلي.

كما يحذر الأطباء أيضاً الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، حيث إن تناول الرويال جيلي قد يعرضهم لخطر انخفاض ضغط الدم إلى أبعد من ذلك. كما يجب على أولئك الذين يعانون من التهاب الجلد توخي الحذر، لأن الرويال جيلي يمكن أن يفاقم التهاب الجلد.