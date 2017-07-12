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أردوغان يستأنف ضد حكم محكمة ألمانية بشأن قصيدة مسيئة له

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مصراوي Masrawy

أردوغان يستأنف ضد حكم محكمة ألمانية بشأن قصيدة مسيئة له

05:38 م الأربعاء 12 يوليو 2017

أردوغان يستأنف ضد حكم محكمة ألمانية بشأن قصيدة مسيئة له

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

المانيا - (د ب أ):

تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستئناف ضد حكم محكمة في هامبورج الألمانية بشأن قصيدة الإعلامي الألماني يان بومرمان الساخرة من الرئيس التركي، وذلك حسبما أكد متحدث باسم محكمة ولاية هامبورج في اتصال مع وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأربعاء.

وكان بومرمان نفسه قد استأنف في وقت سابق على الحكم، وهو الاستئناف الذي تبعه الآن ما يعرف في ألمانيا باستئناف لاحق من جانب الرئيس التركي، حسبما أوضح المتحدث باسم المحكمة.
ويطعن الجانبان على حكم لمحكمة هامبورج بشأن القصيدة الساخرة.

وكانت المحكمة قد استجابت في فبراير الماضي لدعوى بهذا الشأن من جانب أردوغان63عاما، ضد بومرمان، 36 عاما، وحظرت على بومرمان تكرار أبيات بعينها "خادشة للكرامة" من القصيدة الساخرة لأردوغان.

وبقي من هذه القصيدة الساخرة ستة أسطر أخرى ناقدة لأردوغان رأت المحكمة أنها تدخل في إطار النقد المسموح به وحرية الرأي.

ولكن أردوغان أراد الحصول على حكم بحظر القصيدة كلها.
وتنظر محكمة ولاية هامبورج في النزاع.

وكان بومرمان قد ألقى هذه القصيدة الساخرة من أردوغان في برنامج له على القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي أف) في 31 مارس عام، 2016 وهو ما أثار خلافا قانونيا مع الرئيس التركي وتسبب في تكدير العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة.

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