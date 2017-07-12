وزير الطيران: مصر من أعلى المعدلات العالمية في السلامة الجوية

كتب- محمد غايات:

قال شريف فتحي، وزير الطيران المدني، اليوم الأربعاء، إن اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تناول نسبة الإنجاز في مشروعات الطيران المدني وفقًا للجدول الزمني الذي وضعته الوزارة، وتحديث الأسطول الجوى والمطارات، والبرنامج الوطني لأمن الطيران، مشددًا على أن أمن الطيران "مكلف ولا تهاون فيه".

وأضاف فتحي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "نقوم بكل شيء ممكن لتأمين الطيران والمطارات مهما كانت تكلفته طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء"، لافتًا إلى صرف نحو 43 مليون دولار كأجهزة ومعدات في المرحلة الأولى في هذا الإطار غير عمليات التدريب ورفع الكفاءة، مؤكدًا أن الحكومة لن تبخل في هذا المجال.

وأعرب الوزير عن رضاه التام بشأن أمن الطيران في مصر، مشيرا إلى وجود تطور كبير في كافة الأجهزة الأمنية في المطارات.

ونوه بأن عمليات التفيتش مشددة ودقيقة في المطارات المصرية متفوقة على الكثير من المطارات العالمية.

وأوضح الوزير، أن الاجتماع تناول أيضًا خطط تحديث الأسطول الخاص بمصر للطيران، إضافة إلى أمن المطارات، والاجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن.

ونوه أن هناك تعاقدات لانضمام 40 طائرة خلال الخمس سنوات المقبلة وفقا للجدول الزمني الخاص بتحديث أسطول الطائرات بعد عمليات الإحلال والتجديد ليصل إجمالي الطائرات إلى 105 طائرات وفقا للسيولة المتاحة، لافتا إلى أن التخطيط الاستراتيجي للطيران يتوافق مع كافة الظروف المحيطه مثل تعويم العملة حيث تم تقليل عدد الطائرات وبعد توفير السيولة تم زيادة عدد الطيارات.

وأكد فتحي، أنه تم الاستثمار في تأمين المطارات، مشددًا أنه لا ابتكار في معايير الأمن والسلامة، وأن مصر من أعلى المعدلات العالمية في السلامة الجوية ويجب أن يكون لدينا ثقافه في الالتزام بمعايير الأمن والسلامة.

وقال إنه "من ضمن التحديات التي تواجه الحكومة هي الأولويات وأين نضع مواردنا".

وأشار الوزير إلى زيادة عدد الرحلات الجوية خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أنه سيتم تخصيص رحلة أسبوعية من القاهرة إلى طوكيو في أكتوبر القادم لخدمة السياحة.​