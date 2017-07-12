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فرج عامر يتضامن مع هاني شاكر بعد استغلال إسرائيل لأغنيته "غلطة"

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مصراوي Masrawy

فرج عامر يتضامن مع هاني شاكر بعد استغلال إسرائيل لأغنيته "غلطة"

05:11 م الأربعاء 12 يوليو 2017

كتب- أحمد علي:
‏‫أعرب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن تضامنه التام مع الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربى معلنا رفضه وبشكل قاطع لاستخدام الشرطة الإسرائيلية لصور وكلمات إحدى أغاني الفنان هاني شاكر في حملة دعائية بدولة الإحتلال.

 وأشاد "عامر"، في بيان له، بموقف الفنان هاني شاكر الرافض للسياسات الإسرائيلية التي تسيء إليه وإلى الفن المصري، وأن موقفه من التطبيع من إسرائيل لايخرج عن الإجماع المصري من جميع التيارات السياسية والنقابات والأحزاب بالرفض التام.

وقال عامر، إن الكيان الصهيوني اعتاد على سرقة وقرصنة الفنون والثقافة والآثار المصرية، وهذا ليس غريبًا على هذا الكيان.

وكان "شاكر" اكتشف خلال الأيام الماضية، استغلال الشرطة الإسرائيلية لصورته ومقطع من أغنيته "غلطة" في حملة إعلامية، واستنكر الأمر، وصرح بأنه انزعج جدا معلنا رفضه التام، لما فعلته إسرائيل، والذي يسيء له وللفن المصري، حسب تعبيره.

وقال شاكر: "موقفي من القضية الفلسطينية هو موقف كل مصري قدم على مدار تاريخ بلاده الغالي والنفيس من أجل تحرير الأراضي المحتلة"، مشيرا إلى أن موقفه من التطبيع من إسرائيل لا يخرج عن حالة الإجماع المصري في كافة النقابات والأحزاب بالرفض التام، وربط ذلك بما يمكن تقديمه من سلام شامل وعادل في المنطقة وإعادة الحقوق لأصحابها.

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