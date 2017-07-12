رسميًا.. سان جيرمان يضم «ألفيس» لمدة عامين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع البرازيلي داني ألفيس ظهير أيمن فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الحالية.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية اليوم، أن مدة عقد ألفيس مع سان جيرمان موسمين، براتب أسبوعي يصل إلى 225 ألف جنيه إسترليني.

وذكرت التقارير أن سبب فسخ عقد ألفيس مع يوفنتوس هو رغبته في الانضمام إلى مانشستر سيتي، لكن يبدو أن النجم البرازيلي لم يوافق على العرض المالي للنادي الإنجليزي.

شاهد أيضا

يذكر أن ألفيس قد انضم إلى السيدة العجوز يوم 27 يونيو العام الماضي قادمًا من نادي برشلونة الإسباني، بعقد يمتد إلى 30 يونيو 2018، لكن اللاعب فسخ عقده مع إدارة النادي الإيطالي بالتراضي.