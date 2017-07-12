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ليفربول يعلن عن مزاد على حذاء محمد صلاح

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ليفربول يعلن عن مزاد على حذاء محمد صلاح ليفربول يعلن عن مزاد على حذاء محمد صلاح

التحرير

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أعلن نادي ليفربول الانجليزي، اليوم الأربعاء، عن إقامة مزاد خيري علي حذاء النجم المصري محمد صلاح، الذي خاض به أول مران له مع فريق الريدز يوم السبت الماضي، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد في مقر التدريبات ميلوود. 

شاهد.. التدريب الأول لمحمد صلاح في ليفربول 

وكان ليفربول قد أعلن عن تعاقده مع محمد صلاح صاحب الـ25 عامًا، جناح فريق روما الإيطالي، مقابل مبلغ مالي وصل إلى 39 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد إلى 5 سنوات، يتلقى خلالهم الدولي المصري أجرًا أسبوعيًا يقدر بـ90 ألف جنيه إسترليني، ليصبح الأغلى في تاريخ العرب وتاريخ قلعة الريدز، وليكون العربي الثالث مع الليفر بعد الثنائي المغربي نبيل الزهر وأسامة السعيدي.   

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ووفقا للموقع الرسمي لنادي ليفربول، سيتم إغلاق المزاد يوم 1 أغسطس المقبل، وسيحصل صاحبه علي الحذاء مع توقيع خاص من محمد صلاح.

الجدير بالذكر أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، قال في وقت سابق إن محمد صلاح لن يشارك في أولى مباريات ليفربول الودية ضمن تحضيراته الصيفية أمام ترانمير روفرز.

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التحرير

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