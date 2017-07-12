هل يتجنب لاكازيت لعنة القميص رقم 9 في آرسنال؟

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أعلن نادي أرسنال، عن تعاقده مع ألكسندر لاكازيت، من فريق أولمبيك ليون الفرنسي، مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد لخمس سنوات، يتقاضى خلالهم راتبًا أسبوعيًا يقدر بـ150 ألف جنيه إسترليني، ليكسر المدفعجية بهذه الصفقة الرقم القياسي الذي كان يحمله الألماني مسعود أوزيل الذي انضم للمدفعجية من ريال مدريد في عام 2013، مقابل 42.5 مليون جنيه إسترليني.

وبات ألكسندر لاكازيت، اللاعب الفرنسي رقم 30 الذي يرتدي قميص الفريق اللندني على مدار تاريخه، يعتبر اللاعب الدولي الفرنسي من أبرز المهاجمين بالقارة الأوروبية بالسنوات الثلاث الماضية، وكان الموسم الماضي الأبرز له كمهاجم صريح حيث سجل 37 هدفًا في 45 مباراة مع ليون في مختلف المسابقات.

وسيحمل لاكازيت القميص رقم 9 خلال الموسم القادم مع أرسنال، على الرغم من أنه قميص زميله بالفريق لوكاس بيريز، الذي انضم لصفوف المدفعجية في أغسطس 2016 من نادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني مقابل 17 مليون جنيه إسترليني.

ويبدو أن الإسباني لوكاس بيريز صاحب الـ28 عامًا، سيغادر الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بعد لعبه لموسم واحد فقط لم يقدم خلاله الأداء والفاعلية المتوقعة، وعلى الرغم من ذلك إلا انه محط أنظار العديد من أندية الدوري الإسباني أبرزهم إشبيلية وفريقه السابق ديبورتيفو لاكورونيا.

من جانبها استعرضت صحيفة «ميرور» البريطانية كشف حساب للاعبين الذين ارتدوا القميص رقم 9 الذي بات لعنة للاعبي أرسنال:

- دافور شوكر

النجم الكرواتي الذي فاز بجائزة الحذاء الذهبي في مونديال 1998 بتسجيله 6 أهداف، جاء إلى أرسنال قادمًا من صفوف ريال مدريد، ولعب موسم واحد فقط مع المدفعجية، خلال الفترة من 1999 إلى 2000 شارك خلال تلك الفترة في 39 مباراة سجل خلالهم 11 هدفًا، قبل أن يرحل إلى وست هام يونايتد.

- فرانسيس جيفرس

كان يلقب النجم الإنجليزي فرانسيس جيفرس، بثعلب منطقة الجزاء، وانضم إلى أرسنال قادمًا من صفوف إيفرتون مقابل 8 مليون جنيه إسترليني في صيف 2001، إلا أنه لم يقدم الكثير مع الجانرز حيث شارك في 39 مباراة وسجل 8 هداف فقط، خلال الفترة من 2001 إلى 2003.

- خوسيه أنتونيو رييس

الدولي الإسباني رييس الذي انضم إلى صفوف أرسنال قادمًا من إشبيلية مقابل 17 مليون جنيه إسترليني، شارك مع الجانرز في 110 مباراة سجل خلالهم 23 هدفًا، في الفترة من 2004 إلى 2006.

- جوليو بابتيستا

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انضم الدولي البرازيلي لصفوف أرسنال قادمًا من ريال مدريد الإٍسباني، ولعب مع المدفعجية لمدة موسم (2006-2007)، شارك خلاله في 35 مباراة مسجلآ 10 أهداف.

- إدواردو دا سيلفا

لعب الدولي الكرواتي الذي ولد في البرازيل لنادي أرسنال خلال الفترة من 2007 إلى 2010، وشارك في 67 مباراة، وسجل خلالهم 21 هدفًا.

- بارك تشو يونج

شارك بارك تشو يونج مع أرسنال في 7 مباريات فقط خلال الفترة من 2011 إلى 2012، وسجلا خلالها هدف وحيد.

- لوكاس بودولسكي

النجم الألماني الذي لعب مع المدفعجية لمدة 3 أعوام في الفترة من 2012 إلى 2015، شارك في 82 مباراة، سجل خلالهم 31 هدفًا.

- لوكاس بيريز

نجم ديبورتيفو لاكورونيا الذي انضم لأرسنال شارك مع المدفعجية في 21 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف.