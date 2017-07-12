لماذا رفعت الشرقية للدخان أسعار سجائر «الغلابة»؟

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لم تسلم أسعار السجائر «الشعبية» من فيضان الأسعار الذى أغرق جميع السلع والخدمات، حيث قررت الشركة الشرقية للدخان زيادة أسعار سجائر «الغلابة» بين 50 قرش إلى 225 قرش للعلبة، لتصل سعر العلبة الشعبية 15 جنيه.

ورفعت الشركة أسعار بعض الأصناف الأكثر شعبية بين محدودي الدخل بين 4.2% و17.6% اعتبارًا من يوم الأربعاء.

وارتفع سعر سجائر «كوين سوفت» من 12 إلى 12.50 جنيه، كما ارتفعت أسعار سجائر «كينج سايز» من 10.50 جنيه إلى 11.50 جنيه، وأيضا ارتفاع سعر سجائر «سوبر» من 12.75 إلى 15 جنيها.

ويأتي ارتفاع أسعار السجائر الشعبية بعد أيام قليلة من زيادة أسعار جميع المواد البترولية والكهرباء وضريبة القيمة المضافة.

ويبلغ عدد المدخنين فى مصر 12.6 مليون نسمة ، وتبلغ نسبة المدخنين بين الذكور38.5٪، مقابل 1.5٪ بين الإناث. . وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .

- زيادة البنزين وراء رفع الأسعار

إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان بالإتحاد العام للغرف التجارية، يرى أن ارتفاع أسعار المحروقات وراء الزيادة الجديدة فى أسعار سجائر كليوباترا، موضحاً أن ارتفاع تكلفة النقل بعد زيادة أسعار البنزين والسولار كانت السبب الرئيسى لتحريك أسعار السجائر.

وحول لجوء الشرقية للدخان لزيادة أسعار السجائر الشعبية على الرغم من ارتفاع أرباحها، أكد "إمبابى" للتحرير أن الشركة مجبرة على الحفاظ على حجم أرباح معين لضمان حقوق المساهمين.

وكانت الشركة قد حققت أرباح في الربع الأول من العام الجاري، بنحو 1.3 مليار جنيه مقابل حوالي مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 24%.

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وتستهدف " الشرقية للدخان " تحقيق صافي أرباح بقيمة 1.35 مليار جنيه في العام المالي الجاري، وتتوقع أرباحاً بقيمة 1.4 مليار جنيه في (2017-2018).

وتسدد الشركة نحو 60 % من أرباحها كضرائب للخزانة العامة للدولة ، وسددت الشركة 42 مليار جنيه حصيلة ضريبية عن مبيعات الشركة خلال العام المالى 2016/2017.

- زيادة جديدة بعد عودة البرلمان للإنعقاد

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن زيادة أسعار السجائر التي قررتها الشركة الشرقية للدخان ليس لها علاقة على الإطلاق بأي تعديلات في قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى أن وزارة المالية أكدت أن أي تعديل في أسعار الضريبة يتطلب تعديلا تشريعيا، وهو الأمر الذي لم يحدث.

ومن المنتظر أن ترفع وزارة المالية الضرائب على السجائر خلال الفترة المقبلة، من أجل زيادة إيراداتها الضريبية من السجائر والتبغ إلى نحو 55 مليار جنيه، مقابل نحو 42.5 مليار جنيه، بحسب موازنة العام المالي الجاري.

ويتوقف إقرار الزيادة الجديدة في أسعار السجائر والضرائب المفروضة عليها، على موافقة مجلس النواب، على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، بعد عودته من اجازته الدورية.

وعزا محمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان، زيادة أسعار بعض أصناف السجائر جاءت لمواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وأضاف هارون لرويترز "رفعنا أسعار الأصناف الورقية فقط في ظل تناقص المخزون الذي قمنا باستيراده عندما كان الدولار يباع بسعر تسعة جنيهات.. بدأنا استيراد مستلزمات الإنتاج على أسعار 18 جنيها للدولار ولذا تعين علينا تحريك الأسعار".

يذكر أن حصة "الشرقية للدخان" من السوق المصرية تبلغ نحو 70%، مقابل 30% للشركات الأجنبية الأخرى.