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مرسى وبديع والشاطر يطعنون على حكم إدراجهم على قوائم الإرهاب

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مرسى وبديع والشاطر يطعنون على حكم إدراجهم على قوائم الإرهاب مرسى وبديع والشاطر يطعنون على حكم إدراجهم على قوائم الإرهاب

التحرير

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تقدمت هيئة الدفاع عن قيادات الاخوان بمذكرات طعن أمام محكمة النقض على حكم إدراج قيادات جماعة الإخوان وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى وأسرته والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وأسرته على قوائم الكيانات الإرهابية.

وقال عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان فى تصريحات لـ"التحرير" إن مذكرة الطعن تضمنت جميع قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "الكيانات الارهابية" وتحمل رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.

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ونشرت الجريدة الرسمية فى 4 يونيو الماضى قرار محكمة جنايات القاهرة فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا بإدراج 1500 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لها على قوائم الإرهاب .

وجاء على رأس هذه الأسماء محمد أبو تريكة لاعب نادى الأهلى السابق ورجل الأعمال صفوان ثابت والرئيس الأسبق محمد مرسى ومحمد البلتاجى وأشرف ثابت، وأشرف بدر وأبناء خيرت الشاطر ومرشد الجماعة الأسبق مهدى عاكف، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القرار.

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التحرير

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