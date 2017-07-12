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محافظ الوادي الجديد يوافق على تقنين المنازل المقامة على أراضي حظائر بالأربعين

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مصراوي Masrawy

محافظ الوادي الجديد يوافق على تقنين المنازل المقامة على أراضي حظائر بالأربعين

04:44 م الأربعاء 12 يوليو 2017

محافظ الوادي الجديد يوافق على تقنين المنازل المقامة على أراضي حظائر بالأربعين

لواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وافق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، على تقنين وضع المنازل المقامة على الأراضي التي جرى تخصيصها من قبل لبناء حظائر عليها بمنطقة درب الأربعين التابعة لمركز باريس.

كما وافق الزملوط، على إقامة حظائر للماشية على مساحة 200 متر مربع، بشرط أن تكون الأراضي التي يجري البناء عليها ملكًا للمستفيد، وتخصيص 600 متر مربع بكل قرية لبناء مسجد بقرى الأربعين.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة لدراسة تنفيذ حزام أخضر لمنع زحف الرمال والكثبان الرملية بمناطق قرى درب الأربعين التابعة لمركز باريس.

ووجه الزملوط، مسئولي مركز باريس وقطاع الصحة، بدراسة فتح فصل للتمريض وتكليف الوحدة المحلية بإنشاء وتركيب مظلة أمام مكتب البريد لحماية أصحاب المعاشات.

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