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بالصور.. محافظ أسوان يتفقد المستشفى العام ويستمع لمشكلات المرضى

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ أسوان يتفقد المستشفى العام ويستمع لمشكلات المرضى

04:42 م الأربعاء 12 يوليو 2017

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أسوان - إيهاب عمران:
فاجأ اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، العاملين بمستشفى أسوان العام الجديد بجولة تفقدية للاطمئنان على سير العمل واستقبال الحالات المرضية.

شملت جولة المحافظ، تفقد العيادات الخارجية للتعرف على كيفية وصول المريض لتلقي الخدمة الطبية، بداية من دخوله للمستشفى وحتى خروجه، وتفقد أيضًا الأقسام الطبية المختلفة بالعيادات الخارجية، وكذا غرف الأشعة المقطعية والماموجرام والرنين المغناطيسي.

واستمع اللواء مجدي حجازي، أثناء لقائه بالمرضى، لمطالبهم وشكواهم، حيث عرضت إحدى السيدات من مرضى الغسيل الكلوي شكواها بشأن وجود بعض الملاحظات، أثناء تلقيها لجلسة الغسيل، وطمأنها بأنه سيجري تلافى كافة الملاحظات لتوفير هذه الخدمة لهم على أكمل وجه.

ووجه، حجازي، مدير المستشفى، بضرورة استغلال أحد المواقع داخل المبنى، عقب إزالة المخلفات منه، في إنشاء كافتيريا عامة لخدمة مرافقي المرضى والزائرين، وتوفير مكان مناسب لهم، فضلاً عن تحقيق عوائد مالية من تأجير الكافتيريا لصالح الارتقاء بخدمات المستشفى، بجانب تنظيم حركة السيارات ووضعها في المكان المخصص لها، وتهذيب المسطحات الخضراء الواقعة في المدخل الرئيسي، وإزالة أي تراكمات من المياه حتى لا تشوه المنظر الجمالي العام لهذا الصرح الطبي الكبير.

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