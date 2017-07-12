الجيش اليمني يعلن مقتل قيادي موالي للحوثيين في بتعز

صنعاء - (د ب أ):

أعلن الجيش الوطني، الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، مقتل قيادي موالي للحوثيين، وعدد من مرافقيه، في معارك مع الجيش بمحافظة تعز /257 كم جنوب صنعاء.

وقال اللواء 35 مدرع التابع للجيش الوطني، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن القيادي "المتحوث" طارق كوكب المكنى، أبو حذيفة، وعدد من مرافقيه قتلوا خلال المعارك المسلحة بين قوات الجيش الوطني "والمليشيات الانقلابية" بالكدحة غرب تعز.

وأضاف ان رجال الجيش استعادوا السيطرة على التبة الحمراء والتبة السوداء المشرفة على خط أمداد "المليشيات" الى تبة الدرب المطلة على أجزاء واسعة من الكدحة غرب تعز، بعد معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين واستمرت لساعات.

وتشهد عدة جبهات بمحافظة تعز منذ اكثر من عامين، معارك عنيفة بين القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية لهم من جهة ثانية، مخلفة أوضاعا إنسانية صعبة، مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.