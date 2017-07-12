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برلين ترفض اتهاما باستبعاد صحفيين خلال قمة العشرين

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مصراوي Masrawy

برلين ترفض اتهاما باستبعاد صحفيين خلال قمة العشرين

04:36 م الأربعاء 12 يوليو 2017

برلين ترفض اتهاما باستبعاد صحفيين خلال قمة العشرين

برلين/هامبورج - (د ب أ):
رفض المتحدث باسم الألمانية شتيفن زايبرت الاتهام الذي يقول إن أجهزة أمنية أجنبية استطاعت استبعاد صحفيين من قمة مجموعة العشرين "جي20".

وقال زايبرت اليوم الأربعاء في برلين إن المكتب الاتحادي للإعلام والمكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم هما المسؤولان عن إجراءات إصدار تصاريح للمراسلين وليست أية أجهزة في الخارج.

يذكر أن 32 صحفيا كان قد تم السماح لهم بالفعل بالتغطية الصحفية في هامبورج خلال قمة "جي20"، فقدوا اعتمادهم .

وتم رفض تسعة منهم الأسبوع الماضي فقط أمام بوابة دخول المركز الإعلامي الدولي في هامبورج.

ونظرا لأن عدة صحفيين ممن حدث معهم ذلك كان لديهم صعوبات مع الحكومة التركية –بحسب تقارير- أعربت وسائل إعلام وأوساط من المعارضة عن الاشتباه في أنه من المحتمل أن تكون مصالح تركية وراء استبعادهم.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية إنه لابد حاليا من فحص التعامل مع قوائم أسماء على مواقع التفتيش بالمركز الإعلامي.

وأكد أنه تم تصوير القوائم التي تضم بيانات الصحفيين الذين تم استبعادهم.

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