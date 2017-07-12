فرنسا تعتزم إصلاح نظام اللجوء وترحيل المزيد من اللاجئين

باريس - (د ب أ):

ذكر رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب اليوم الاربعاء أن بلاده ستمضي قدما نحو ترحيل منهجي لطالبي اللجوء، بينما ستعمل على تحسين الظروف للاجئين وهؤلاء الذين ينتظرون قرارا بشأن طلبات اللجوء.

وفي إعلانه عن مجموعة من التدابير للتعامل مع تدفق اللاجئين، قال فيليب إن فرنسا فشلت في التعامل مع اللاجئين بالكرامة الواجبة وفي الوقت نفسه "لا تتخذ موقفا فعالا" فيما يتعلق بطرد أشخاص، ليس لديهم الحق في البقاء في الاراضي الفرنسية.

وحذر من أن البلاد تواجه "ضغطا متزايدا في الهجرة، بالنظر إلى الاسباب التي تفسر ذلك: الفقر ومشكلة المناخ والاضطرابات السياسية في إفريقيا وبعض دول شمال إفريقيا وشبكات على غرار المافيا التي تستغل حالة البؤس".

وقال فيليب إن طالبي اللجوء، سيخضعون "بشكل منهجي لاجراءات طرد فور رفض طلباتهم" بمساعدة نظام الاخطار التلقائي.

غير أن الحكومة ستمضي أيضا قدما في تحسين الظروف بالنسبة لطالبي اللجوء واللاجئين المقبولين، حيث ستقيم 7500 مركز إقامة جديد للاجئين المقبولين بحلول نهاية عام 2019 .