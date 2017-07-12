أخبار عاجلة

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الري توضح سبب ظهور كميات من المياه أمام سد النهضة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الري توضح سبب ظهور كميات من المياه أمام سد النهضة

04:38 م الأربعاء 12 يوليو 2017

الري توضح سبب ظهور كميات من المياه أمام سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور حسام الأمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، تعقيبًا على ظهور كميات من المياه أمام سد النهضة، إنه من المعروف أن فيضان النيل الأزرق يبدأ منذ شهر يونيو ويستمر حتى أواخر سبتمبر من كل عام، حيث يجود النهر بالجزء الأكبر من مياهه خلال تلك الفترة ثم يقل إيراده المائي خلال باقي شهور العام.

وأفاد "الإمام"، وفقًا للبيان الصادر، الأربعاء، بأن مستوى وارتفاع  الإنشاءات في السد حتى الآن سوف يؤدي إلى ظهور بحيرة أمام السد أثناء مرور المياه منه، بسبب كميات المياه الواردة من المنبع، والتي تفوق كميتها حجم التصريف من أنفاق السد بوضعها الحالي، فضلًا عن مفيض الطوارئ "المنطقة الوسطى بالسد"، مما سوف يزيد من حجم البحيرة عن العام الماضي نتيجة زيادة حجم الإنشاءات، متابعًا:" إلا أن هذه البحيرة سوف تبدأ في الانحسار التدريجي بعد انتهاء شهور الفيضان".

وأكد "الإمام"، أن كميات المياه المتواجدة في تلك البحيرة لا تمثل أي ضرر على حصة المائية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى أن عملية ملء في سد النهضة يحكمها اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس ٢٠١٥، والذي ينص على تعاون الدول الثلاثة في استخدام المخرجات النهائية للدراسات المشتركة، للاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول للسد وقواعد التشغيل السنوى.

يشار إلى أن وزارة الري تقوم حالياً بالمتابعة الفنية المستمرة للموقف.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الري لمصراوي: مفاوضات سد النهضة تتحسن.. ومصر لن تتنازل عن حقها

    أخبار

  • برلماني يتهم "الري" بالتلاعب في قضية المخزون الجوفي لمياه الوادي الجديد

    أخبار

  • تصريحات عن برامج الإصلاح الاقتصادي بصدر صحف اليوم

    أخبار

  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإثيوبي في أديس أبابا تطورات سد النهضة

    أخبار

إعلان

a968af4e04.jpg
c1c91d154f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية

الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد