الري توضح سبب ظهور كميات من المياه أمام سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور حسام الأمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، تعقيبًا على ظهور كميات من المياه أمام سد النهضة، إنه من المعروف أن فيضان النيل الأزرق يبدأ منذ شهر يونيو ويستمر حتى أواخر سبتمبر من كل عام، حيث يجود النهر بالجزء الأكبر من مياهه خلال تلك الفترة ثم يقل إيراده المائي خلال باقي شهور العام.

وأفاد "الإمام"، وفقًا للبيان الصادر، الأربعاء، بأن مستوى وارتفاع الإنشاءات في السد حتى الآن سوف يؤدي إلى ظهور بحيرة أمام السد أثناء مرور المياه منه، بسبب كميات المياه الواردة من المنبع، والتي تفوق كميتها حجم التصريف من أنفاق السد بوضعها الحالي، فضلًا عن مفيض الطوارئ "المنطقة الوسطى بالسد"، مما سوف يزيد من حجم البحيرة عن العام الماضي نتيجة زيادة حجم الإنشاءات، متابعًا:" إلا أن هذه البحيرة سوف تبدأ في الانحسار التدريجي بعد انتهاء شهور الفيضان".

وأكد "الإمام"، أن كميات المياه المتواجدة في تلك البحيرة لا تمثل أي ضرر على حصة مصر المائية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى أن عملية ملء في سد النهضة يحكمها اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس ٢٠١٥، والذي ينص على تعاون الدول الثلاثة في استخدام المخرجات النهائية للدراسات المشتركة، للاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول للسد وقواعد التشغيل السنوى.

يشار إلى أن وزارة الري تقوم حالياً بالمتابعة الفنية المستمرة للموقف.