البيئة: دفن الخراف النافقة برأس غارب.. والسلطات تراجع السفن المتسببة في إلقائها

كتبت- مادي غيث:

وجه الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، بسرعة التعامل مع الخراف النافقة التي وجدت بشاطئ رأس غارب عن طريق الدفن الصحي لها لمنع أي أضرار بيئية.

وذكر بيان صادر عن وزارة البيئة، أن الوزير كلف لجنة من المحميات الطبيعية والفرع الإقليمي بالبحر الأحمر بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الخراف.

وكشفت معاينة اللجنة وجود 5 خراف نافقة على الشاطئ في حالة تحلل وتعفن كامل .

وأكد البيان الصادر عن الوزارة، أن الوزارة تنسق مع هيئة السلامة البحرية وقطاع النقل البحري، وهيئة قناة السويس لمراجعة السفن التي عبرت بالبحر الأحمر والمواني المصرية خلال الفترة السابقة للتعرف على السفينة المتسببة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

وأكد البيان أنه تم التخلص من الخراف النافقة بالدفن الصحي الآمن طبقاً للاشتراطات البيئية.