الأولى على "الثانوية": "جيت عشان التكريم.. ومعرفتش أسلم على الوزير"

مصراوي Masrawy

كتبت- ياسمين محمد ونانيس البيلي:

عبرت الطالبة أسماء رجب، الأولى على الثانوية العامة شعبة علمي علوم عن أسفها خلال تواجدها بالمؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، لعدم التفات المسؤولين لحضورها.

وبينما يعلن الدكتور رضا حجازي، المشرف على امتحانات الثانوية العامة، أسماء الأوائل، نهضت "أسماء" من مقعدها ظنا منها أنه سيتم تكريمها على المنصة ومصافحة الوزير، لكن "حجازي" استكمل كلمته دون أن ينتبه لحضورها.

تقول أسماء: "قطعت مسافة 7ساعات من قنا إلى القاهرة بناءً على دعوة من وكيل الوزارة بقنا للتكريم، ولكنني فوجئت بأن حفل التكريم سيعقد في يوم آخر"، هكذا عبرت الطالبة عن خيبة أملها، فيما قالت والدتها لمصراوي إنهما لن يتمكنوا من الحضور مرة أخرى من مركز دشنا بقنا لمشقة السفر. ​