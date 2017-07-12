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عارضة أزياء عالمية تدخل في علاقة مع رجل أعمال "مصري الأصل"

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مصراوي Masrawy

عارضة أزياء عالمية تدخل في علاقة مع رجل أعمال "مصري الأصل"

04:26 م الأربعاء 12 يوليو 2017

عارضة أزياء عالمية تدخل في علاقة مع رجل أعمال "مص


كتب - هشام عواض:

اهتمت الصحافة العالمية خلال الأيام القليلة الماضية بعلاقة الصداقة بين جينيفر كاثرين، ابنة الملياردير بيل جيتس ونائل نصار الشاب ذو الأصول المصرية، إلا أن الصحافة البريطانية كشفت اليوم عن قصة صداقة أخرى بين عارضة الأزياء الشهيرة نعومي كامبل ومليونير من أصول مصرية.

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن عارضة الأزياء نعومي كامبل تناولت عشاءً رومانسيًا بشكل سري مع الميلونير البريطاني ذو الأصول المصرية لوي كاميلري في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت الصحيفة إن العلاقة نشأت بين عارضة الأزياء التي تبلغ من العمر 47 عامًا مع المليونير ذو الـ 61 عامًا منذ أسابيع قليلة.

ويعمل "كاميلري" مديرًا لشركة تبغ عالمية، وتبلغ ثروته أكثر من 150 مليون جنيه استرليني، وولد في الأسكندرية ودرس في المدرسة البريطانية وارتاد إحدى جامعات سويسرا، ومن حيث حالته الاجتماعية، فهو منفصل عن زوجته منذ 2004 ولديه 3 أبناء.

 وكان "كاميلري" التقى "كامبل" عدة مرات في لقات سرية خلال رحلات جمعتهم سويًا على طائرته الخاصة، وقد تعرفان خلال إحدى سباقات الفورميلا 1.

يذكر أن نعومي كامبل كانت مرتبطة بعدة شخصيات من قبل، منهم رجل أعمال روسي والممثل الشهير إدريس ألبا والممثل الأمريكي برادلي كوبر.

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