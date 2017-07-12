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رئيس أسوان: سيسيه من حقنا.. واللاعب وقع للأهلي وإنبي قبل الزمالك

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رئيس أسوان: سيسيه من حقنا.. واللاعب وقع للأهلي وإنبي قبل الزمالك رئيس أسوان: سيسيه من حقنا.. واللاعب وقع للأهلي وإنبي قبل الزمالك

التحرير

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فجر حسن عبد القادر، رئيس نادي أسوان، مفاجأة بإعلانه التمسك برزاق سيسيه مهاجم الفريق، والتأكيد على أنه من حق ناديه وليس من حق .

وقال عبد القادر في تصريحات لبرنامج "ملاعب ON sport":« اللاعب لم يوقع للزمالك كما تردد، ولن نفرط في حق النادي في اللاعب إذا ما تبين انضمامه للقلعة البيضاء».

وأضاف عبد القادر:« سيسيه وقع للأهلي وإنبي قبل أن يوقع للزمالك، ولن أفرط في اللاعب بأقل من 15 مليون جنيه»

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وعن قيامه بحجز اللاعب في أسوان قال عبدالقادر:« اللاعب مقيم حاليًا في فندق 5 نجوم على النيل بأسوان في أجازة، شأنه شأن باقي لاعبي الفريق».

الجدير بالذكر أن الزمالك أعلن عن تعاقده مع رزاق سيسيه وإعارته لنادي النجم الساحلي التونسي.

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التحرير

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