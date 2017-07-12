رئيس أسوان: سيسيه من حقنا.. واللاعب وقع للأهلي وإنبي قبل الزمالك

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فجر حسن عبد القادر، رئيس نادي أسوان، مفاجأة بإعلانه التمسك برزاق سيسيه مهاجم الفريق، والتأكيد على أنه من حق ناديه وليس من حق الزمالك.

وقال عبد القادر في تصريحات لبرنامج "ملاعب ON sport":« اللاعب لم يوقع للزمالك كما تردد، ولن نفرط في حق النادي في اللاعب إذا ما تبين انضمامه للقلعة البيضاء».

وأضاف عبد القادر:« سيسيه وقع للأهلي وإنبي قبل أن يوقع للزمالك، ولن أفرط في اللاعب بأقل من 15 مليون جنيه»

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وعن قيامه بحجز اللاعب في أسوان قال عبدالقادر:« اللاعب مقيم حاليًا في فندق 5 نجوم على النيل بأسوان في أجازة، شأنه شأن باقي لاعبي الفريق».

الجدير بالذكر أن الزمالك أعلن عن تعاقده مع رزاق سيسيه وإعارته لنادي النجم الساحلي التونسي.