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بالصور.. بوكيه ورد وميدالية المحافظة تكريم سوهاج لأوائل الثانوية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. بوكيه ورد وميدالية المحافظة تكريم سوهاج لأوائل الثانوية

04:26 م الأربعاء 12 يوليو 2017

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إعادة الألبوم

​بالصور.. محافظ أسوان يترأس حملة لإزالة التعديات بـ

الألبوم التالى

​بالصور.. محافظ أسوان يترأس حملة لإزالة التعديات بـ"العلاقي" ​

سوهاج – عمار عبد الواحد:

استقبل الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة وأولياء أمورهم، لتكريمهم وتقديم التهنئة لهم.

وسلم المحافظ كل طالب ميدالية المحافظة وبوكيه ورد تقديرًا لهم على تفوقهم وتشريفهم لسوهاج.

وأشاد المحافظ بمجهودات وزارة التربية والتعليم في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، واتباع نظام البوكيلت الجديد الذي أثبت فاعليته.

من جانبهم، عبر الطلاب وأولياء أمورهم عن سعادتهم بالتكريم ومنحهم ميداليات المحافظة.

كان أبناء سوهاج؛ باسم محمد عبد المجلي، حصل على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية، وشهاب الدين أشرف، على المركز السابع مكرر، وماريو أمجد فؤاد، على المركز السابع مكرر، في نتائج الامتحانات لهذا العام.

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