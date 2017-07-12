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بتكلفة 100 مليون جنيه.. إنشاء مستشفى للطوارئ بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بتكلفة 100 مليون جنيه.. إنشاء مستشفى للطوارئ بكفر الشيخ

04:14 م الأربعاء 12 يوليو 2017

بتكلفة 100 مليون جنيه.. إنشاء مستشفى للطوارئ بكفر الشيخ

الدكتور عادل عبد الحميد سلامة رئيس مركز ومدينة مطو

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال الدكتور عادل عبد الحميد سلامة رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ، إنه جار إنشاء مستشفى للطوارئ على الطريق الدولي الساحلي، بنطاق مركز ومدينة مطوبس، بتكلفة 100 مليون جنيه، على مساحة 4 أفدنة بمدخل طريق الفنار، من الناحية الشمالية المجاورة لمدرسة قرية خان الجنى.

وأكد رئيس مركز ومدينة مطوبس، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، اليوم الأربعاء، أن تكاليف إنشاء هذا المستشفى، جاءت بتبرع من أحد رجال الأعمال من قرية برج مغيزل، التابعة لمركز مطوبس.

ويخدم هذا المستشفى أهالي المركز والمدينة، وتوابعها، مؤكدًا أن الأوراق والتراخيص المطلوبة لإنشاء هذا الصرح، أوشكت على الانتهاء.

من جهة أخرى، أكد سلامة، أنه جرى الانتهاء من تخصيص قطعة الأرض التي سيقام عليها المركز الثقافي الجديد بمدينة مطوبس، بتكلفة إجمالية 5 ملايين و100 ألف جنيه، وسيجرى البدء في أعمال إنشاء هذا المركز، خلال الأسابيع القليلة القادمة، بمتابعة وإشراف محافظ الإقليم اللواء السيد نصر.

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