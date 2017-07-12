بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. وكيل "تعليم النواب": البوكليت أثبت نجاحه

كتبت- مروة شوقي:

قال النائب عبد الرحمن البُرعي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، إن تنسيق الجامعات هذا العام سيكون متوافقًا مع النسب المئوية للمجموع النهائي لطلاب الجمهورية، واصفًا انخفاض الدرجات في المجموع الكلي بـ"المنحنى الطبيعي".

وأضاف البُرعي، في تصريح لمصراوي، الأربعاء، أن فكرة "البوكليت" كانت مقياسًا موضوعياً لتقييم الطلاب، مشيرًا إلى أن الدروس الخصوصية هي القضية الشائكة التي لم يستطع البوكليت التغلب عليها، قائلًا:" يجب على الوزارة إيجاد حلول سريعة للدروس الخصوصية وهجر الطلاب للمدارس".

ولفت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى أن تطبيق نظام "البوكليت" أدى إلى انخفاض أخطاء التصحيح بنسبة 75%، وبناءً عليه سينخفض معدل التظلمات مقارنةً بالعام الماضي.

ووجه "البُرعي"، رسالة إلى الطلاب الناجحين تتضمن ضرورة إدراك الطبيعة المغايرة للحياة الجامعية مقارنةً بالتعليم الثانوي، متابعًا:"فطبيعة المرحلة مختلفة بقدراتها ومهاراتها ودراستها ولذا يجب تحديد ما أنتم متميزين به، وما هي أهدافكم في الحياة، وأن يكون الاختيار على حسب الطموح لا المجموع حتى يمكن تخطي المرحلة بنجاح والمشاركة في نهضة هذا البلد الطيب".