هاشتاج ثانوية العامة يتصدر تويتر

كتبت-نسمة فرج:

تحول هاشتاج "#ثانوية _عامة" إلى تريند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بالتزامن مع إعلان النتيجة وظهور الأوائل وتنوعت تغريدات النشطاء الموقع بين التعليقات الساخرة والدعوات.

ووصف محمد محمود، الحوار الذي دار بينه وبين والده قائلًا: "قبل النتيجة.. أبوك: عملت اللي عليك يابنى تجيب اللي تجيبه، وبعدالنتيجة.. أبوك:يا ناس ابنى اللي صرفت عليه دم قلبى جاب اقل من 98%".

فيما أعربت شيرين فاضل، عن قلقها بطريقة ساخرة قائلة: "حد يتبنى ابني لمدة يومين لحد ما تظهر النتيجه لو حلوة يرجعهولي ولو وحشة يبقى حلال عليه".

وسخر محمود خلف، من طول انتظار الطلاب من ظهور النتيجة أمس قائلًا: " واضح كده إن طلاب الثانويه كانو سهرانين امبارح على النتيجة ولسه نايمين ومش عارفين إن النتيجه ظهرت".

فيما دعا أمير عيد، عضو فريق كايروكي قائلًا: "ربنا يوفقكم جميعاً و تيجيوا مجاميع حلوه واللي هيجيب مجاميع وحشه ميزعلش الموضوع كله اشتغاله اهم حاجه تخربوها في الاجازه".

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أمس الثلاثاء، بنسبة نجاح 72.4 %، وأعلنت الوزارة أسماء الأوائل البالغ عددهم 56 طالبًا وطالبة.

وأشار شوقي إلى أنه جرى تحرير ٢٠٠٠ محضر غش، وتم التأمين بمعرفة الجيش والشرطة و١٥ أف من العاملين بوزارة التعليم.

ومن المقرر أن تعلن النتيجة على المواقع الالكترونية وموقع الوزارة بعد انتهاء المؤتمر الصحفي.​