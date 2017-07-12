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​بالصور.. محافظ أسوان يترأس حملة لإزالة التعديات بـ"العلاقي" ​

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مصراوي Masrawy

​بالصور.. محافظ أسوان يترأس حملة لإزالة التعديات بـ"العلاقي" ​

04:11 م الأربعاء 12 يوليو 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، أعمال حملة إزالة التعديات بالمنطقة الصناعية بالعلاقي في يومها الثالث والتي تستهدف إزالة 36 ألف م2 مقامة داخل 16 قطعة أرض بمساحات مختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح في مايو الماضي ضمن إطلاقه حملة استعادة حق الشعب في أراضي الدولة وإزالة كافة التعديات.

رافق المحافظ في تنفيذ الحملة، السكرتير العام والسكرتير العام المساعد، بجانب مديري الرقابة الإدارية والكهرباء والتخطيط والأملاك ورئيس مدينة أسوان، وبمشاركة قوات الأمن والأجهزة التنفيذية من الوحدة المحلية، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد مدير الأمن، مدعمين بمعدات ثقيلة وسيارات النقل والفنيين، فضلاً عن فريق عمل مركز المعلومات الجغرافية GIS التابع للمحافظة.

ووجه اللواء حجازي، برفع كافة مخلفات المباني التي جرى إزالتها أولاً بأول، على أن يراعى عند الإزالة قطع أي أشجار والحفاظ عليها للاستفادة المستقبلية منها، مع تنفيذ الإزالة الفورية لأي مساحات من الأراضي ليس لها سند ملكية قانوني، سواء كانت داخل أو خارج التقسيم، دون انتظار الإجراءات الإدارية لذلك وبعيدًا عن أي تعقيدات روتينية لسرعة استرداد هذه الأراضي.

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