مليون و675 ألف شخص يلجأون لأتوبيسات النقل العام بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، إن عدد مستخدمي ترام وأتوبيسات هيئة النقل العام، ارتفع بنحو مليون و675 ألف و232 راكبًا، بعد زيادة تعريفة "السيرفيس" والتاكسي، عقب قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وأوضح "سلطان" في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن إقبال مواطني الإسكندرية على استقلال أتوبيسات النقل العام والترام، يرجع إلى استمرار العمل بالتعريفة السابقة دون تغيير، لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن السكندري.

وأشار إلى أن استخدام وسائل النقل العام يعمل على تقليل معدلات التلوث البيئي وحل مشكلة المرور، فضلاً عن توفير ٣٥ مليار جنيه على المستوى القومي، موضحًا أنه يجري استهلاك وقود ناتج عن الازدحام المروري بحوالي ٢٣ مليار جنيه، ووقود ناتج عن عدم تحسين شبكة الطرق بحوالي ١٢ مليار جنيه، ويبلغ نصيب الإسكندرية منه ١,٢٦ مليار جنيه.

وأضاف المحافظ أنه يتم تقديم خدمات النقل العام بمستويات مختلفة "عادية ومميزة ومكيفة"، لتشجيع وجذب الركاب أصحاب السيارات الخاصة، وليس محدودي الدخل فقط، لتخفيف أزمة المرور الحادة والتي تكلف الدولة خسائر مالية كبيرة، وذلك وفقًا لآخر بحث لأكاديمية البحث العلمي التكنولوجي.