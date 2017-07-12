التعليم: إحالة 94 حالة غش بالثانوية للنيابة العامة

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قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن إجمالي عدد حالات الشغب التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة هذا العام، بلغت 1343 حالة.

وأضاف أنه تم إحالة 94 حالة للنيابة العامة في وقائع غش ومحاولة تسريب وشغب داخل اللجان، لافتًا إلى أنه تم إلغاء درجات 306 طلاب لقيامهم بتمزيق ورق الأسئلة، وضبط 343 حالة حيازة هاتف محمول.

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وأكد أنه تم عرض 258 حالة على مشرف المادة وإحالة 109 طلاب إلى لجنة خاصة، وتم تحرير 269 مخالفة أخرى خلال الامتحانات.