كشف غموض سرقة 194 ألف جنيه من شركة حلويات بالتجمع

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم، لغز الاستيلاء على مبلغ 194 ألف جنيه من حسابات مصنع حلويات بمنطقة التجمع الأول، وألقت القبض على مدير فرع الشركة التابع لها المصنع، ومدير الدعم الفني بالشركة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة بلاغاً من مأمور قسم شرطة التجمع الأول يفيد بأن (ناصر، ع، 57 سنة، مدير وشريك بمصنع حلويات)، اكتشف وجود تلاعب في حسابات فرع الشركة بمدينة الرحاب، والاستيلاء على مبلغ 194 ألف جنيه، واتهم (أحمد أ، 40 سنة، مدير الفرع)، و(شيماء ش، 32 سنة، مدير الدعم الفني بالفرع) بالسرقة.

أمر اللواء محمد منصور مدير المباحث بسرعة تحديد المتهمين، وكشفت تحريات العميد سامح الحميلي مفتش مباحث القاهرة الجديدة صحة الواقعة، وألقى القبض على المتهمين، واعترف المتهم الأول باتفاقه مع شريكته على اختلاس المبلغ، لذلك ألغت المتهمة بعض عمليات البيع واستولت على قيمتها.

وامام اللواء هشام لطفي نائب مدير المباحث اعترف المتهم الأول عن مبلغ 85 ألف جنية من متحصلات الحادث، وأودع 35 ألف جنيهاً بحسابه الشخصي بالبنك، كما أرشدت المتهمة الثانية عن مبلغ ألفي جنيهاً، وهاتف محمول قامت بشرائه من متحصلات الحادث، واودعت 50 ألف جنيهاً بالبنك.

تحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت تولي التحقيقات.