الداخلية: مقتل إرهابي في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بالمرج

كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، مقتل أحد أهم كوادر حركة حسم الإرهابية في تبادل لإطلاق النيران بمنطقة المرج بالقاهرة، والمسئول عن تنفيذ عدة عمليات لاغتيال رجال الشرطة.

‏‫وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه استمراراً في ملاحقة وزارة الداخلية لعناصر ما يسمى بحركة حسم (الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية) وتحديد أوكارهم التنظيمية التي يتخذونها مأوى لهم ومنطلقاً لتنفيذ أعمالهم العدائية.

وأضاف البيان، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، أنه توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطني تفيد اختباء أحد الكوادر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية الهارب أحمد محمد عمر سويلم، (28/1/1981 موظف– يقيم مركز الفشن/بنى سويف) السابق تورطه في تنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية، بإحدى الشقق المؤجرة بمنطقة كفر الشرفا/المرج القاهرة.

وأوضح البيان، أنه تم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة، واثناء مداهمة القوات للشقة التي يختبأ فيها المتهم، فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران، الذي أسفر عن مصرع الإرهابي، وعُثر بمحل الواقعة على (بندقية آلية، طبنجة 9مم، بندقية خرطوش، كمية كبيرة من الذخيرة وفوارغ الطلقات).

يشار إلى أن الإرهابي المذكور من أبرز وأخطر العناصر الإرهابية، والسابق اضطلاعه واشتراكه في تنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية أبرزها، استشهاد أمين الشرطة، (دياب عبداللطيف محمد) من قوة قطاع الأمن الوطني ببنى سويف بتاريخ 5/1/2016 موضوع القضية رقم 2250/2016 إداري بنى سويف، والشروع في اغتيال أمين الشرطة (عبد الله إسماعيل عبد الله خليل) من قوة قطاع الأمن الوطني ببنى سويف بتاريخ 28/1/2016 موضوع القضية رقم 2250/2016 إداري بنى سويف.