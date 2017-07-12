ميكانيكي وزميله يسرقان السيارات القديمة لتقطيعها وبيعها "خردة"

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في سرقة السيارات قديمة الصنع بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتقطيعها والتصرف في أجزائها بالبيع.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة سرقات السيارات تفيد أن (وائل. ع، 41 سنة، ميكانيكي)، و(طاهر. ع، 27 سنة، ميكانيكي) كونا تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات قديمة الصنع بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتقطيعها والتصرف في أجزائها بالبيع، وأنهم وراء ارتكاب عدد من حوادث سرقة السيارات.

أكدت تحريات رجال المباحث صحة المعلومات، ونجحت قوة أمنية مكونة من ضباط الأمن العام وأمن القليوبية عن ضبط المتهمين، وبحوزتهما 4 سيارات معدة تم تجهيزها للتقطيع.

اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وأضافا بقيامهما بالتصرف في عدد من السيارات بالبيع لشخص يدعى "كوخه"، تاجر قطع غيار مستعملة.

أمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، بسرعة تحديد وضبط المتهم الثالث، وتحرر محضر بالواقعة، وأحالهما اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.