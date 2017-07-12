أخبار عاجلة

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ميكانيكي وزميله يسرقان السيارات القديمة لتقطيعها وبيعها "خردة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ميكانيكي وزميله يسرقان السيارات القديمة لتقطيعها وبيعها "خردة"

03:53 م الأربعاء 12 يوليو 2017

المتهمان

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في سرقة السيارات قديمة الصنع بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتقطيعها والتصرف في أجزائها بالبيع.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة سرقات السيارات تفيد أن (وائل. ع، 41 سنة، ميكانيكي)، و(طاهر. ع، 27 سنة، ميكانيكي) كونا تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات قديمة الصنع بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتقطيعها والتصرف في أجزائها بالبيع، وأنهم وراء ارتكاب عدد من سرقة السيارات.

أكدت تحريات رجال المباحث صحة المعلومات، ونجحت قوة أمنية مكونة من ضباط الأمن العام وأمن القليوبية عن ضبط المتهمين، وبحوزتهما 4 سيارات معدة تم تجهيزها للتقطيع.
اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وأضافا بقيامهما بالتصرف في عدد من السيارات بالبيع لشخص يدعى "كوخه"، تاجر قطع غيار مستعملة.

أمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، بسرعة تحديد وضبط المتهم الثالث، وتحرر محضر بالواقعة، وأحالهما اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأمن العام: ضبط 163 قضية مخدرات و5 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة

    أخبار

  • ضبط تشكيل عصابي لسرقة قائدي السيارات بالإكراه بمدينة نصر

    أخبار

  • القبض على تاجر هارب من تنفيذ 71 حكماً و86 سنة سجن

    أخبار

  • ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في شبرا

    أخبار

إعلان

2b433d81b5.jpg
6ca0aaf0f0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟

مساء dmc - أبرز حوادث الطرق في مصر

مساء dmc - أبرز حوادث الطرق في مصر