خفير يقتل آخر أثناء معاتبته على قبول ابنته هاتف هدية من صديق زوجها

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

لقي خفير مصرعه، على يد حما نجلته، اليوم الأربعاء، إثر مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة الجمالية، بسبب قبول ابنته هديه من أحد أصدقاء زوجها.

تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغاً بالعثور على جثة لشخص متوفي في عقار تحت الإنشاء بشارع بور سعيد وكشفت تحريات المباحث أنها لخفير خاص بالعقار يدعى (عبد المنعم ف، 66 سنة)، وتوفي متأثراً بإصابته بكدمات بالرأس والوجه.

أضافت التحريات أن مشادة كلامية بين المجني عليه مع شخص أخر يُدعى (احمد أ، 73 سنة) خفير أخر، بسبب خلافات عائلية بينهما نشبت بسبب قبول نجلة المجني، وزوجة نجل المتهم، هاتف محمول، قدمه أحد أصدقاء زوجها هدية لها، دون مناسبة.

وأضاف مصدر أمني لمصراوي، أن المتهم والمجني عليه عاتبا بعضهما على ما فعلته نجلة المجني عليه، فلم يبدى استيائه مما فعلته، غير ان المتهم تعدى عليه بالسب والشتم فأصابه المجني عليه بجرح بالحاجب الأيسر وكدمة بالأنف، فأحضر المتهم "شومة خشبية" وأصابه بضربة قاتله في الرأس أنهت حياته.

ألقت الشرطة القبض على المتهم، وأمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة، قائلاً: "عاتبته لقبول ابنته تليفون محمول وعندما أخبرته انه ميصحش تعمل كده رد عليا وقالي انت مش هتعلمنا الصح من الغلط، وشجع بنته على اللي عملته".

تحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.