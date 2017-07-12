أخبار عاجلة

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

خفير يقتل آخر أثناء معاتبته على قبول ابنته هاتف هدية من صديق زوجها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

خفير يقتل آخر أثناء معاتبته على قبول ابنته هاتف هدية من صديق زوجها

03:53 م الأربعاء 12 يوليو 2017

خفير يقتل آخر أثناء معاتبته على قبول ابنته هاتف هدية من صديق زوجها

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

لقي خفير مصرعه، على يد حما نجلته، اليوم الأربعاء، إثر مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة الجمالية، بسبب قبول ابنته هديه من أحد أصدقاء زوجها.

تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغاً بالعثور على جثة لشخص متوفي في عقار تحت الإنشاء بشارع بور سعيد وكشفت تحريات المباحث أنها لخفير خاص بالعقار يدعى (عبد المنعم ف، 66 سنة)، وتوفي متأثراً بإصابته بكدمات بالرأس والوجه.

أضافت التحريات أن مشادة كلامية بين المجني عليه مع شخص أخر يُدعى (احمد أ، 73 سنة) خفير أخر، بسبب خلافات عائلية بينهما نشبت بسبب قبول نجلة المجني، وزوجة نجل المتهم، هاتف محمول، قدمه أحد أصدقاء زوجها هدية لها، دون مناسبة.

وأضاف مصدر أمني لمصراوي، أن المتهم والمجني عليه عاتبا بعضهما على ما فعلته نجلة المجني عليه، فلم يبدى استيائه مما فعلته، غير ان المتهم تعدى عليه بالسب والشتم فأصابه المجني عليه بجرح بالحاجب الأيسر وكدمة بالأنف، فأحضر المتهم "شومة خشبية" وأصابه بضربة قاتله في الرأس أنهت حياته.

ألقت الشرطة القبض على المتهم، وأمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة، قائلاً: "عاتبته لقبول ابنته تليفون محمول وعندما أخبرته انه ميصحش تعمل كده رد عليا وقالي انت مش هتعلمنا الصح من الغلط، وشجع بنته على اللي عملته".

تحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وصلة هزار تنتهي بمقتل عاطل على يد مكوجي في الشرابية

    أخبار

  • إصابة شخص في مشاجرة بالخرطوش والشوم بالشيخ زايد

    أخبار

  • رشا تطلب الخلع: ''جوزي مدمن وبيغتصبني قدام ابني الرضيع"

    أخبار

  • إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة بــ"الشوم" في البدرشين

    أخبار

إعلان

1d5f455a2f.jpg
4cbe80aa3d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة

"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد

"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد