حقيقة توزيع "شنطة المصيف" على المصطافين مجانًا - صورة

كتب- علي أحمد:

كشف الدكتور هاني الناظر الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث عن تنبي إحدى شركات الأدوية لحملة أطلقها تحت شعار "صحتك تهمنا" لتوزيع حقائب تحتوي على بعض الأدوية المهمة للمصطافين.

وقال الناظر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن فكرة "شنطة المصيف" التي طرحها قبل شهر تحولت إلى واقع بعد تبني إحدى شركات الأدوية لها، وهي حقيبة تحتوي على كريم واق من الشمس، مطهر للجلد، كريم مضاد للالتهابات، زجاجة خل لعلاج لسعات القنديل وصابونة جلسرين.

"مصراوي" تواصل مع رئيس المركز القومي للبحوث السابق والذي أكد أن الحملة ستنطلق الجمعة وسوف يتم توزيع الحقائب على المصطافين مجاناً.

وأضاف الناظر أن "شنطة المصف" سيتم توزيعها على المصطافين مجاناً، لافتاً إلى أن التجربة ستنطلق أولاً ببعض شواطئ الإسكندرية وجمصة، على أن يتم تحديد هذه الشواطئ مساء الخميس.

ولفت أستاذ الأمراض الجلدية إلى أن الحملة لن تغطي كافة الشواطئ، ولكن سيسعى القائمون عليها لتوزيع "الحقائب" بمختلف الشواطئ على مدار كل أسبوع، حيث تقام كل يوم جمعة، مشيرا إلى أن تكلفة الحقيبة تزيد على 80 جنيها، ولكن سيتم تقديمها مجاناً للمصطافين.