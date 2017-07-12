حبس موظف بمحكمة الزقازيق وسائق بتهمة الإتجار في المخدرات

السويس - حسام الدين أحمد:

قرر المستشار أحمد عز الدين المحامي العام لنيابات السويس، اليوم الأربعاء، حبس موظف بمحكمة الزقازيق، وسائق، 4 أيام على ذمة التحقيق، في القضية المتهمَين فيها بحيازة 130 كيلو بانجو بقصد الإتجار، وسيجارة حشيش بقصد التعاطي.

وقررت النيابة التحفظ على المضبوطات وتحريزها.

كان ضباط مكتب مكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء، أحبطوا محاولة تهريب 130 كيلو من مخدر البانجو، أمس الثلاثاء، بنفق الشهيد أحمد حمدي، كانت بحوزة موظف بمحكمة الزقازيق وسائق.

ووردت معلومات لضباط مكافحة المخدرات، تفيد باعتزام مهربين نقل كمية من مخدر البانجو، عبر نفق الشهيد أحمد حمدي، وبتدقيق أعمال التفتيش وفحص السيارات الوافدة من شبه جزيرة سيناء، واشبته الرائد أحمد عبيد الضابط بمكتب المكافحة، في سيارة ميكروباص تحمل لوحات رقم "41065 خاص شرقية".

وبسؤال السائق عن وجهته ومطالبته بتحقيق الشخصية، تبين أنه يدعى "سيد. ك"، سائق مقيم بالشرقية، ويرافقه "أشرف. أ. ز "، 44 سنة ويعمل سكرتير نيابة بمحكمة الزقازيق، وكان المتهمان عائدين للشرقية بالمخدرات.

وبتفتيش السيارة باستخدام الكلاب البوليسية المدربة، عثر عناصر الشرطة على مخزن سري أسفل المقاعد، وبداخله 60 لفافة بانجو وزنت 130 كيلو، وسيجارة حشيش كانت بتابلوه السيارة.

أقر المتهمان بحيازتهما للمخدرات، بغرض توصيلها إلى تجار مخدرات بالشرقية، تمهيدًا لبيعها.