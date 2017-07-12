البحوث الإسلامية ينظم دورة لأمناء الفتوى بمركز الأزهر العالمي للرصد

كتب- محمود مصطفى:

نظم مجمع البحوث الإسلامية دورة تدريبية لأمناء الفتوى بالمرصد العالمي للرصد والإفتاء بالأزهر، بمقر لجنة الفتوى الرئيسة تحت إشراف الدكتور عبد الهادي زارع رئيس اللجنة.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في بيان اليوم الأربعاء، إن ما يميز التدريب داخل لجنة الفتوى أنه يتم بشكل عملي أثناء عمل اللجنة بحيث يستمع المتدرب إلى كيفية الإجابة على الأسئلة المختلفة الواردة إلى اللجنة والتي قد تختلف من سائل لآخر طبقا لاختلاف حال المستفتي.

وأضاف عفيفي، أن استمرار الدورات التدريبية في هذا الإطار يدعم قدرة أمناء الفتوى على الإجابة على أسئلة الناس بشكل صحيح يتوافق مع المنهج الوسطي للأزهر الشريف ويقضي على الفتاوى المضللة التي لا تراعي القواعد السليمة للإفتاء.