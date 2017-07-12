برلماني يتقدم ببيانٍ عاجل حول العثور على جثث 19 مصريًا مدفونة بصحراء ليبيا

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب علي الكيال، عضو مجلس النواب، ببيانٍ عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزير الخارجية بشأن المصريين الذين عُثر على جثثهم في صحراء ليبيا.

وأضاف "الكيال"، في نص البيان الصادر، الأربعاء، أن بعض المواقع الصحفية اليبية تداولت خبر العثور على 48 جثة لمهاجرين غير شرعيين دُفنوا في الصحراء الليبية بواسطة الهلال الأحمر الليبي، بعد أن ضلوا الطريق أثناء سيرهم وماتوا جوعًا وعطشًا، وتداولت نفس المواقع صور بعض الجثامين وصور من بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم وبعض متعلقاتهم.

وتابع "الكيال":" وأكدت وزارة الخارجية نبأ وفاة 19 مهاجرًا غير شرعياً مصرياً نتيجة للظروف والملابسات السابق الإشارة إليها".

وأردف عضو مجلس النواب، أن" بعض هؤلاء الضحايا من مركز سمالوط الذي يتشرف بتمثيله في البرلمان، بخلاف جثاميين لبعض الضحايا الآخرين لم يتم التعرف عليهم حتى الآن، وبناءً عليه أطالب برد وزير الخارجية على هذة التساؤلات بشأن الإجراءات التي قامت بها وزارة الخارجية للتحقق من العدد الصحيح لضحايا الهجرة غير الشرعية اللذين لقوا حتفهم في ليبيا".

كما طرح النائب علي الكيال، تساؤلًا آخر، جاء فيه :"هل قامت وزارة الخارجية ببذل أي جهود لاستعادة جثاميين هؤلاء الشباب اللذين غرر بهم بواسطة سماسرة الهجرة غير الشرعية لدفنهم في محافظاتهم أم لأ، خاصةً لأن الهلال الأحمر الليبي أعلن أنه تم دفنهم في مقابر بالصحراء أعدت في عجالة من قِبل القائميين على الهلال الأحمر الليبي، وهل هناك خطوات تنسيقية تمت بين مصر وليبيا في هذا الصدد".

وتساءل عضو مجلس النواب - أيضًا - عن الإجراءات التي اتخذت للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا بعد سقوط عدد كبير من الشباب المصري مابين متوفي أو مقبوض عليه، مستكملاً :"لايمكن أن نترك قضية الهجرة غير الشرعية كما هي دون معالجة، فكم مواطن مصري يجب أن يقتل حتى نتحرك".