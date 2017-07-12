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برلماني يشيد بمطالبة السيسي تطوير "سكك الحديد".. ويؤكد: مرفق إستراتيجي غاب عن اهتمام الدولة

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برلماني يشيد بمطالبة تطوير "سكك الحديد".. ويؤكد: مرفق إستراتيجي غاب عن اهتمام الدولة

03:50 م الأربعاء 12 يوليو 2017

الرئيس السيسي

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، بمطالبة الرئيس السيسي لوزير النقل الدكتور هشام عرفات بتجديد وتطوير مرفق السكك الحديد، مؤكدًا أنه مرفق إستراتيجي يخدم أكثر من 60 مليون مواطن، ورغم ذلك غاب عن اهتمام الدولة منذ فترة كبيرة.

وأوضح "أبو زهاد"، في البيان الصادر، الأربعاء، أن تطوير وإعادة هيكلة السكك الحديد سيجلب على قطاع النقل أموالًا طائلة تساعده في تعويض خسائره التي يتكبدها منذ سنين، لافتًا إلى ضرورة وضع حلول إبداعية وجذرية لتطوير هذا المرفق الهام.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة سرعة الاستجابة لمطالب الرئيس السيسي، حتى لا تظل تتحمل الموازنة العامة للدولة خسائر السكك الحديد، لافتًا إلى أن خسائر قطاع السكك الحديد في الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2017 بلغ 5 مليارات جنيه، وهو أمر معرض للزيادة إذا تكاسلت الوزارة عن تنفيذ تعليمات الرئيس السيسي.

وأضاف "نائب جهينة"، معلنًا أنه تقدم ببيانٍ عاجل الفترة الماضية بسبب تدهور قطارات الصعيد وتأخرها لأكثر من خمس ساعات مما تسبب في مشقة كبيرة على المواطنين.

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