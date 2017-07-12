التعليم: 1800 حالة مخالفة بامتحانات الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد ونانيس البيلي:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن عدد المخالفات التي تم رصدها بامتحانات الثانوية العامة هذا العام، وصلت إلى 1800 مخالفة، مشيرًا إلى أنه تم البت فيها جميعًا من قبل الشؤون القانونية بالوزارة.

وأوضح حجازي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، أن المخالفات تراوحت بين: إلغاء امتحان بسبب تمزيق ورقة الأسئلة 306 حالة، الغاء امتحان لحيازة هاتف محمول 343 حالة، تصحيح في لجان خاصة 109 حالة، عرض مرة أخرى على مشرف المادة 258 حالة، خفظ من قبل الطالب 234 حالة، احالة للنيابة العامة 94 حالة، وخالفات اخرى 169 حالة.

وعلق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على عدد المخالفات، مؤكدًا أنها تعبر عن نجاح الوزارة في ضبط الامتحانات، حيث انخفضت عن الاعوام الماضية، رغم وصول عدد الطلاب إلى 585 ألف طالب وطالبة.