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الاستخبارات الأفغانية تحبط هجومًا منسقًا من قبل شبكة حقاني

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مصراوي Masrawy

الاستخبارات الأفغانية تحبط هجومًا منسقًا من قبل حقاني

03:27 م الأربعاء 12 يوليو 2017

الاستخبارات الأفغانية تحبط هجومًا منسقًا من قبل شبكة حقاني

أفغانستان - (د ب أ):

أحبطت عناصر الاستخبارات الافغانية مؤامرة لشبكة "حقاني" الارهابية لتنفيذ هجوم منسق بمدينة جارديز، عاصمة إقليم باكتيا جنوب شرق البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الافغانية للأنباء اليوم الاربعاء.

وذكرت مديرية الامن الوطني (الاستخبارات الافغانية) في بيان أنه تم اعتقال مجموعة من ثمانية متمردين، فيما يتعلق بالمؤامرة.

وأضاف البيان أنه تم اعتقال المشتبه بهم، خلال عملية شنتها عناصر الاستخبارات قرب مدينة جارديز.

واعترف المسلحون المعتقلون بأنه تم إرسالهم إلى مدينة جارديز من قبل اثنين من قادة شبكة حقاني هما غازي وجهاد، اللذان يزعمان أانهما يقيمان في الجانب الاخر من خط دوراند.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة على التقرير حتى الان.

يأتي ذلك فيما يصر مسؤولون أفغان منذ فترة طويلة على أن مجالس قيادة طالبان وشبكة حقاني الارهابية سيئة السمعة يتمركزون في مدينتي بيشاور وكويتا وأجزاء أخرى من باكستان، حيث يخططون وينسقون هجمات منها في أفغانستان.

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