الصين ترسل عسكريين إلى أول قاعدة لها في الخارج

بكين - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء أن الصين أرسلت عسكريين إلى أول قاعدة عسكرية لها في الخارج، في جيبوتي، وذلك بعد يوم من قيام سفن حربية صينية بمناورة بالذخيرة الحية في البحر المتوسط، في دلالة على توسع القوة العسكرية للبلاد>

وأفادت وسائل الإعلام بأن سفنا تقل أفرادا من الجيش الصيني غادرت تشانجيانج في جنوب الصين لإقامة "قاعدة دعم" في جيبوتي الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي.

وقالت وزارة الدفاع إن البحرية الصينية قامت بمناورة بذخيرة حية هذا الأسبوع في البحر المتوسط، أثناء توجهها للانضمام لمناورات مع البحرية الروسية.

وذكرت مجلة "ذي ديبلومات" المعنية بالشؤون الدولية الجارية أن اتفاق الصين مع جيبوتي يضمن وجودها العسكري في البلاد حتى عام 2026 بقوة تصل إلى 10 آلاف جندي.

وأصبحت دولة جيبوتي الصغيرة في العقود الأخيرة مركزا مرغوبا للجيوش الأجنبية الراغبة في عرض قوتها في القارة.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وإيطاليا وأسبانيا لديها بالفعل قواعد هناك، وتقوم السعودية حاليا ببناء قاعدة لها.

وتقول الصين إنها ستستخدم قاعدتها في جيبوتي لمهام مثل حفظ السلام والمساعدات الإنسانية في أفريقيا وغرب آسيا، بالإضافة إلى التدريبات العسكرية المشتركة والحفاظ على أمن المجاري المائية الاستراتيجية الدولية.