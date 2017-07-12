أخبار عاجلة

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الصين ترسل عسكريين إلى أول قاعدة لها في الخارج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصين ترسل عسكريين إلى أول قاعدة لها في الخارج

03:24 م الأربعاء 12 يوليو 2017

الصين ترسل عسكريين إلى أول قاعدة لها في الخارج

الصين

بكين - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء أن الصين أرسلت عسكريين إلى أول قاعدة عسكرية لها في الخارج، في جيبوتي، وذلك بعد يوم من قيام سفن حربية صينية بمناورة بالذخيرة الحية في البحر المتوسط، في دلالة على توسع القوة العسكرية للبلاد>

وأفادت وسائل الإعلام بأن سفنا تقل أفرادا من الجيش الصيني غادرت تشانجيانج في جنوب الصين لإقامة "قاعدة دعم" في جيبوتي الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي.

وقالت وزارة الدفاع إن البحرية الصينية قامت بمناورة بذخيرة حية هذا الأسبوع في البحر المتوسط، أثناء توجهها للانضمام لمناورات مع البحرية الروسية.

وذكرت مجلة "ذي ديبلومات" المعنية بالشؤون الدولية الجارية أن اتفاق الصين مع جيبوتي يضمن وجودها العسكري في البلاد حتى عام 2026 بقوة تصل إلى 10 آلاف جندي.

وأصبحت دولة جيبوتي الصغيرة في العقود الأخيرة مركزا مرغوبا للجيوش الأجنبية الراغبة في عرض قوتها في القارة.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وإيطاليا وأسبانيا لديها بالفعل قواعد هناك، وتقوم حاليا ببناء قاعدة لها.

وتقول الصين إنها ستستخدم قاعدتها في جيبوتي لمهام مثل حفظ السلام والمساعدات الإنسانية في أفريقيا وغرب آسيا، بالإضافة إلى التدريبات العسكرية المشتركة والحفاظ على أمن المجاري المائية الاستراتيجية الدولية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • احتجاز 35 يابانيا في الصين بتهمة الاحتيال المصرفي

    أخبار

  • قرار اليونسكو بضم هضبة صينية للتراث العالمي يثير جدلا بين نشطاء التبت

    أخبار

  • ستون قتيلا على الاقل في فيضانات بوسط الصين

    أخبار

  • سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: سنزيد الضغوط على الصين لمعاقبة كوريا

    أخبار

إعلان

6f338cd3da.jpg
0edabd26e4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير