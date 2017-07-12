نحو 300 لاجئ سوري يغادرون لبنان للعودة إلى بلادهم

بيروت - (د ب أ):

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بمغادرة 300 لاجئ سوري عائدين إلى بلادهم اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوكالة أن دفعة من النازحين السوريين قوامها 300 شخص غادرت مخيم النور في عرسال شمال شرقي البلد باتجاه عرسال الورد السورية، بمواكبة أمنية مشددة.

يأتي هذا بعد أيام من جرح سبعة عسكريين لبنانيين خلال تفتيش لمخيمي النور والقاربة للنازحين السوريين في عرسال، بعدما قام خمسة انتحاريين بمحاولة تفجير أنفسهم في القوات.

وبعد هذه الأحداث، قام الجيش اللبناني بتنفيذ عدد من المداهمات في مخيمات اللاجئين، جرى خلالها اعتقال الكثير من المشتبه بهم.

ويستضيف لبنان أكثر من 2ر1 مليون لاجئ، يعيشون بصورة أساسية في مخيمات غير رسمية موزعة في شرق لبنان. ووفقا للأمم المتحدة فإن نحو 70 ألف لاجئ سوري يعيشون في مخيمات داخل وحول عرسال.

وكانت دفعة سابقة قد عادت من عرسال إلى سورية الشهر الماضي بعدما تمكن الجيش السورية من استعادتها من سيطرة المسلحين.