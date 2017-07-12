خالد قمر يتحدث عن موقفه من العودة للزمالك

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أكد خالد قمر، مهاجم نادي الزمالك المعار لفريق الاتحاد السكندري، أن وكيله أعماله نبيل أبوزيد، أبلغه بتلقيه اتصالات من مسؤولي القلعة البيضاء، أكدوا خلالها على رغبتهم في عودته لصفوف الفارس الأبيض، خلال الموسم المقبل.

وأضاف خالد قمر، خلال تصريحات صحيفة أن الأمر بات يتوقف الآن على البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لنادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه موقفه واضح من العودة للقلعة البيضاء، وفي حالة رفض المدير الفني له، فإنه سوف يطلب حسم مصيره بنفسه ولن يقبل بتجديد إعارته مرة أخرى أو الدخول في صفقات تبادلية.

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الجدير بالذكر أن خالد قمر صاحب الـ29 عامًا، شارك مع زعيم الثعر هذا الموسم في 29 مباراة بجميع المسابقات، بعدد دقائق بلغ 1.954 دقيقة، أحرز خلالهم 4 أهداف وصنع 8 آخرين.