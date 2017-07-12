اتحاد الكرة يُخطر الأهلي بملعب القمة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تلقى النادي الأهلى خطابًا رسميًا، اليوم الأربعاء، من اتحاد الكرة يؤكد إقامة القمة بين المارد الأحمر والزمالك يوم 17 الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بستاد برج العرب بمدينة الإٍسكندرية، بدلا من ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري الممتاز.

وكانت الجهات الأمنية رفضت إقامة مباراة القمة في القاهرة، مما أدى إلى نقلها إلى استاد برج العرب.

شاهد أيضا

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، أصدر قرارًا خلال جلسته السابقة، بإسناد إدارة مباراة الأهلي والزمالك في الأسبوع الأخير للدوري الممتاز لطاقم حكام أجنبي.