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ماكيدا يطلب مهلة للرد على عرض الاتحاد

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ماكيدا يطلب مهلة للرد على عرض الاتحاد ماكيدا يطلب مهلة للرد على عرض الاتحاد

التحرير

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أكد جاسر منير، المدير التنفيذى لنادى الاتحاد السكندرى، أن الإسبانى ماكيدا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، طلب مهلة أسبوع للرد على عرض زعيم الثغر بتجديد تعاقده لموسم آخر.

وأفاد المدير التنفيذى لنادى الاتحاد السكندرى، في تصريحات خاصة لـ التحرير، أن ماكيدا جمعته جلسة مساء أمس الثلاثاء، مع محمود مشالي، رئيس النادي، وعرض فيها الأخير على المدرب الإسباني، 350 ألف جنيه راتبًا شهريًا، بينما طلب ماكيدا الحصول على 600 ألفًا لتجديد تعاقده.

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الجدير بالذكر أن تعاقد المدير الفني الإٍسباني مع الاتحاد السكندرى، ينتهى بنهاية الموسم الحالي، وكان يحصل على 200 ألف جنيه راتبًا شهرىًا، وفقًا لما ذكره المدير التنفيذى جاسر منير.

يشار إلى أن ماكيدا سيسافر اليوم الأربعاء إلى إسبانيا، ومن المنتظر أن يبلغ نادى الاتحاد السكندرى بقراره خلال أسبوع.

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التحرير

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