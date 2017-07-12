السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره القبرصي لبحث أوجه التعاون بين البلدين

القاهرة- ( مصراوي ):

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي " نيكوس أناستسيادس".

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول بحث عدد من أوجه التعاون المشترك بين البلدين، حيث أشاد الرئيس القبرصي بتميز العلاقات المصرية القبرصية، وما تشهده من تطورات إيجابية على مدار السنوات الماضية، معرباً عن تطلع بلاده للاستمرار في فتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

كما أكد الرئيس أناستسيادس الاهتمام الذي توليه بلاده لمواصلة تعزيز أطر التعاون القائمة مع مصر، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشروعات مشتركة في عدد من المجالات.

من جانبه، أكد الرئيس أهمية مواصلة العمل على دفع وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، سواء على المستوي الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع قبرص في مختلف المجالات واستغلال الإمكانات المتوفرة والفرص المتاحة لدى البلدين.

كما أعرب الرئيس عن تقديره لمواقف قبرص المساندة لمصر في جهودها الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

و تطرق الاتصال أيضاً إلى عدد من القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أطلع الرئيس أناستسيادس، الرئيس السيسي، على أخر تطورات المفاوضات الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية للأزمة القبرصية، وقد أكد الرئيس موقف مصر الثابت والداعم لإعادة توحيد الأراضى القبرصية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومقررات الشرعية الدولية، وبما يلبى طموحات وشواغل الشعب القبرصي.​