تجديد حبس 6 من مؤسسي "اتحاد الجرابيع" 15 يومًا بتهمة التحريض على التظاهر ضد الغلاء
تجديد حبس 6 من مؤسسي "اتحاد الجرابيع" 15 يومًا بتهمة التحريض على التظاهر ضد الغلاء
03:09 م الأربعاء 12 يوليو 2017
كتب – محمود السعيد:
قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول للنيابات، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 6 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتأسيس حركة تدعى "اتحاد الجرابيع" للتحريض على التظاهر ضد الغلاء.
والصادر بحقهم أمر الحبس هم: نانسي كمال، وسارة مهني، ومها مجدي، وإيناس إبراهيم، وأحمد نصر، مهندس سوفت وير، ومحمد محفوظ.
نسبت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على التظاهر والانضمام لجماعة محظورة (اتحاد الجرابيع)، والترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة عن طريق الفيس بوك، وتلقي تمويلات لتنفيذ جرائم إرهابية، وحيازة محررات ومطبوعات لنشر أخبار كاذبة تهدف لتعطيل أحكام القانون والدستور، وإثارة الشعب ضد اتفاقية ترسيم الحدود، والمعروفة بـ"تيران وصنافير".
وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بتأسيس "اتحاد الجرابيع" خلال تجمعهم بحديقة الأزهر بمدينة نصر، وتم إحالتهم للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.
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