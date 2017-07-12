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محافظ الأقصر يطالب بالتفاعل مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها

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مصراوي Masrawy

محافظ الأقصر يطالب بالتفاعل مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها

03:21 م الأربعاء 12 يوليو 2017

محافظ الأقصر يطالب بالتفاعل مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها

محمد بدر محافظ الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

طالب محمد بدر، محافظ الأقصر، بالتواصل مع المواطنين وضرورة التفاعل مع الشكاوى والعمل على حلها بصورة فورية، مطالبًا بالتحلي بالإيجابية وعدم السكوت على أية وقائع بها شبهة مخالفات وإبلاغ الأجهزة المختصة بها.

وأشار اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى حل العديد من الشكاوى الخاصة بتعريفة المواصلات وانقطاع التيار الكهربائي أو المياه، وغيرها من الشكاوى التي جرى استقبالها، سواء من خلال خط غرفة عمليات المحافظة رقم 095/2372188 والذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة ويستقبل كافة الاتصالات، أو رقم المحمول المخصص لشكاوى المرور 01226888809 .

وشدد سكرتير عام محافظة الأقصر، على ضرورة فتح قنوات اتصال بين المسئولين والمواطنين لمجابهة أية أحداث طارئة والتعامل الفوري معها، مضيفًا أن اليوم المفتوح يعقد بصفة دورية ويجري استقبال المواطنين كل يوم اثنين أسبوعيًّا بديوان عام محافظة الأقصر لبحث مطالبهم، وذلك في إطار جهود المحافظة لخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين والتفاعل مع مطالبهم والعمل على حلها بشكل عاجل.

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