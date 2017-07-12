موظف يستولي على 110 آلاف جنيه من صندوق مشروعات التنمية بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

ضبط أعضاء مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، اليوم الأربعاء، موظفًا متهمًا بالاستيلاء على 110 آلاف جنيه من المال العام، وإحالته إلى النيابة العامة برئاسة المستشار يوسف أبو زيد، التي أمرت بحبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات التي أجراها وكيل النيابة عبد المنعم حماد، بإشراف المستشار خميس عيد المحامي العام لنيابات الأقصر.

كانت معلومات، وردت إلى مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الأقصر تفيد بقيام "م.خ.م"، يعمل بوظيفة كاتب أول ومسئول مشروعات التنمية بقرية البغدادي التابعة لمدينة البياضية بمحافظة الأقصر، بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به من خلال التلاعب في أوراق الأقساط الممنوحة بقيمه تعادل حوالي ١١٠ آلاف جنيه مخصصين لأكثر من ٧٠ شخصًا من المستحقين لقروض وإعانات ممولة من صندوق مشروعات التنمية "شروق" التابع لوزارة التنمية المحلية، حيث يدعم هذا الصندوق المرأة المعيلة وذوي القدرات الخاصة والفئات المهمشة، بقروض وأموال تُسدد على أقساط بسيطة، وذلك لدعم هذه الفئات ومساعدتها في الإنفاق.

تبين من التحريات التي أجراها أعضاء مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، صحة المعلومات، وواصل فريق من مكتب الهيئة جهوده للتحقق منها، حيث جرى فحص كافة المستندات والأوراق الخاصة بالصندوق والمستحقين والأموال التي صُرفت والأقساط التي لم تسدد، وتحقق للأجهزة الرقابية ثبوت تورط الموظف في استيلائه على المبلغ المذكور من خلال حصوله على أقساط القروض من المستحقين وعدم تسديدها للصندوق.

ألقت الأجهزة الرقابية، القبض على المتهم متلبسًا أثناء تواجده بديوان عام محافظة الأقصر، بعد استصدار إذن النيابة التي أحالته للتحقيق وأمرت بحبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.