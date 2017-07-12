أخبار عاجلة

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

موظف يستولي على 110 آلاف جنيه من صندوق مشروعات التنمية بالأقصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

موظف يستولي على 110 آلاف جنيه من صندوق مشروعات التنمية بالأقصر

03:19 م الأربعاء 12 يوليو 2017

موظف يستولي على 110 آلاف جنيه من صندوق مشروعات التنمية بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:
ضبط أعضاء مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، اليوم الأربعاء، موظفًا متهمًا بالاستيلاء على 110 آلاف جنيه من المال العام، وإحالته إلى النيابة العامة برئاسة المستشار يوسف أبو زيد، التي أمرت بحبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات التي أجراها وكيل النيابة عبد المنعم حماد، بإشراف المستشار خميس عيد المحامي العام لنيابات الأقصر.

كانت معلومات، وردت إلى مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الأقصر تفيد بقيام "م.خ.م"، يعمل بوظيفة كاتب أول ومسئول مشروعات التنمية بقرية البغدادي التابعة لمدينة البياضية بمحافظة الأقصر، بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به من خلال التلاعب في أوراق الأقساط الممنوحة بقيمه تعادل حوالي ١١٠ آلاف جنيه مخصصين لأكثر من ٧٠ شخصًا من المستحقين لقروض وإعانات ممولة من صندوق مشروعات التنمية "شروق" التابع لوزارة التنمية المحلية، حيث يدعم هذا الصندوق المرأة المعيلة وذوي القدرات الخاصة والفئات المهمشة، بقروض وأموال تُسدد على أقساط بسيطة، وذلك لدعم هذه الفئات ومساعدتها في الإنفاق.

تبين من التحريات التي أجراها أعضاء مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، صحة المعلومات، وواصل فريق من مكتب الهيئة جهوده للتحقق منها، حيث جرى فحص كافة المستندات والأوراق الخاصة بالصندوق والمستحقين والأموال التي صُرفت والأقساط التي لم تسدد، وتحقق للأجهزة الرقابية ثبوت تورط الموظف في استيلائه على المبلغ المذكور من خلال حصوله على أقساط القروض من المستحقين وعدم تسديدها للصندوق.

ألقت الأجهزة الرقابية، القبض على المتهم متلبسًا أثناء تواجده بديوان عام محافظة الأقصر، بعد استصدار إذن النيابة التي أحالته للتحقيق وأمرت بحبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "تعليم قنا" تنفي إلغاء نتائج مسابقة الـ400 معلم مساعد

    أخبار

  • بالصور.. القصة الكاملة لواقعة العثور على 31 طفلاً داخل شقة بالإسكندرية

    أخبار

  • تفاصيل القبض على مدير بشركة "النصر للبترول" لتقاضيه 250 ألف جنيه رشوة

    أخبار

  • بالصور.. الرقابة الإدارية بالأقصر تواصل حملاتها علي المشروعات الصغيرة

    أخبار

إعلان

1e80776069.jpg
ff18a2a31d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة

"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد

"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد