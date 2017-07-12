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تأجيل محاكمة 13 هاربًا من سجن المستقبل بالإسماعيلية إلى سبتمبر المقبل

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 13 هاربًا من سجن المستقبل بالإسماعيلية إلى سبتمبر المقبل

03:03 م الأربعاء 12 يوليو 2017

تأجيل محاكمة 13 هاربًا من سجن المستقبل بالإسماعيلية إلى سبتمبر المقبل

الإسماعيلية - إنجي هيبة

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات، وعضوية المستشارين محمد شرف الدين ومحمود الشربيني بأمانة سر محمد فؤاد، اليوم الأربعاء، قرارًا بتأجيل محاكمة هروب 13 متهمًا، من بينهم 3 عناصر تكفيرية من أنصار بيت المقدس الإرهابي، من سجن المستقبل المركزي بالإسماعيلية، إلى جلسة 11 من شهر سبتمبر المقبل للمرافعة ومناقشة المتهمين.

كان المستشار عمرو سامي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية، أمر بإحالة 13 متهمًا من الهاربين من سجن المستقبل المركزي بالإسماعيلية ومن ساعدهم في عملية الهروب، والتي وقعت أحداثها خلال أكتوبر الماضي والمعروفة إعلاميا "بالهروب الكبير".

وتضم قائمة المتهمين كلاً من: عودة درويش علي، تنظيم أنصار بيت المقدس، صلاح سعيد لافي، من عناصر التنظيم، (هاربون)، وياسر عيد زيد، هارب، وأحمد شحاتة تنظيم بيت المقدس، محبوس، وعوض الله موسى على، محبوس، وأحمد يونس محمد، محبوس، وإبراهيم صالح حسن، وشهرته "الشيخ إبراهيم"، محبوس، وعويض سلامة عايد، وشهرته "الشيخ" عويض، محبوس، وياسر محمود محمد المزيني، محبوس، حسين عيد عودة أبو زينة، هارب، وكمال عيد عودة أبو زينة، هارب، وفايز عيد عودة الله أبو زينة، هارب، عبد الله سعيد سعد لافي، هارب.

نتج عن واقعة الهروب، استشهاد المقدم محمد الحسيني، رئيس مباحث قسم شرطة أبو صوير، وإصابة مواطن وهروب 6 متهمين، مازال منهم 3 هاربين .

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