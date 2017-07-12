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مسؤول أوروبي: ننتظر موقف بريطانيا بشأن عدة قضايا متعلقة بخروجها من الاتحاد

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مصراوي Masrawy

مسؤول أوروبي: ننتظر موقف بريطانيا بشأن عدة قضايا متعلقة بخروجها من الاتحاد

03:03 م الأربعاء 12 يوليو 2017

مسؤول أوروبي: ننتظر موقف بريطانيا بشأن عدة قضايا متعلقة بخروجها من الاتحاد

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

قال ميشيل بارنييه، كبير المفاوضين الأوروبيين المعني بشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنه وفريقه في انتظار الموقف الرسمي البريطاني بشأن عدة قضايا، من المقرر مناقشتها خلال الجولة الثانية من المباحثات المقررة الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تصبح بريطانيا، العضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 1973، أول دوله تخرج من الاتحاد الأوروبي، عقب إجراء استفتاء العام الماضي.

ويتعين على الجانبين أن يتوصلا لاتفاق بشأن حقوق المدنيين والحدود مع إيرلندا الشمالية والالتزامات المالية لبريطانية المتعلقة بعضويتها، وذلك قبل المضي في إجراء المفاوضات بشأن علاقة تجارية مستقبلية.

ولكن بارنييه قال إنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي أوضح موقفه بوضوح وبصورة علنية، إلا أن بريطانيا أخفقت في فعل ذلك، وذلك قبل خمسة أيام من لقاء الجانبين.

وأضاف أنه من المهم أن تقبل بريطانيا أنها لديها التزامات مالية عليها الإيفاء بها من أجل بناء علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي إذا أرادت الخروج من الاتحاد في آذار/مارس 2019.

وتساءل " كيف تبني علاقة سوف تستمر مع دولة لا تثق بها؟".

وقال " هذه ليس فدية، وليست فاتورة الخروج وليس انتقاما. ببساطة الأمر متعلق بتسوية حسابات".

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