هل تعاني من النعاس أثناء العمل؟ الصين تبتكر الحل

كتبت-هدير غيث:

يتعرض الكثير من الموظفين للشعور بالنعاس أثناء فترات الدوام، وذلك نتيجة لقلة عدد ساعات النوم التي يحصلون عليها يومياً، مما يجعلهم غير قادرين على القيام بالمهام الوظيفية. وقد يلجأ البعض إلى أماكن غير ظاهرة للمديرين من أجل أخد قسط من الراحة، أو على الأقل وضع الرأس على المكتب من أجل قيلولة قصيرة.

وقامت الصين بابتكار حل سهل ورخيص لمقاومة هذه الظاهرة من خلال "فنادق الكبسولة"، حيث يلجأ إليها الموظف عند الشعور بالنعاس، وفقاً لما ذكره موقع "سكاي نيوز".

وتعمل الكبسولة عن طريق الحجز بالهاتف المحمول، فيأخذ الشخص كبسولة بيضاء ملساء تشبه كبسولة الفضاء. ويتم حجزها في أوقات الذروة بسعر"10يوان فقط" بما يعادل "1.50دولار" لمدة نصف ساعة، وينخفض السعر إلى "6 يوان فقط " في الأوقات المختلفة.

وذكرت "هان يو" مديرة العمليات في (شيانجشوي سبيس)، وهي شركة ناشئة مقرها بكين وبدأت نشاطها في العاصمة الصينية في مايو وافتتحت فروعاً لها في شنغهاي وتشنغدو، أن كبسولاتها عليها طلب شديد بالفعل، لأن الكثير من الموظفين يكابدون للعثور على مكان لطيف يتمتع بالخصوصية ويمكنهم أن يغفوا قليلاً فيه.

كما أوضحت "هان يو" أن هذه الكبسولات تختلف عن فنادق الكبسولة اليابانية. وذلك لأنها تستهدف الموظفين الذين يعانون من الشعور القوي بالنعاس أثناء العمل، وليس قضاء ليلة بأكملها.